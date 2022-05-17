ЕС согласовал новый транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро

Жозеп Боррель. Фото: Olivier Matthys/Getty Images/Bloomberg via Getty Images

Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе согласовали четвертый транш военной помощи Украине на сумму 500 млн евро. Стенограмма брифинга опубликована на официальном сайте.

"Мы договорились предоставить дополнительные 500 млн из Европейского фонда мира для поставки вооружения", - сказал Боррель журналистам после встречи глав МИД стран-членов ЕС.

Таким образом, общая сумма, выделенная на вооружение Украине от ЕС, достигла двух миллиардов евро.

И это только "верхушка айсберга", как выразился глава европейской дипломатии, так как страны, помимо этого, также выделяют дополнительную безвозмездную помощь со своей стороны.

"Поверьте, это больше, чем два миллиарда евро из европейского бюджета", - сказал он.

Тем временем сенаторы США проголосовали за предоставление Украине помощи в размере 40 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969664-es-soglasoval-novyy-transh-voennoy-pomoschi-ukraine-v-razmere-500-mln-evro/