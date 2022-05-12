Генсек ООН заявил, что война в Украине завершится не скоро

Антониу Гутерриш. Фото: Russian Foreign Ministry/Anadolu Agency/Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что окончание войны в Украине "не на горизонте". Поэтому организация сосредоточилась на предоставлении гуманитарной помощи, передает The Washington Post.

По словам Гутерриша, необходимо сосредоточить внимание на продовольственной безопасности, улучшении условий для эвакуации и предоставлении гуманитарной помощи пострадавшим в результате войны районам.

Генсек ООН назвал войну в Украине бессмысленной.

"[Война] разожгла трехмерный кризис - продовольственный, энергетический и финансовый. С разрушительными последствиями для наиболее уязвимых людей", - сказал он.

Гутерриш выразил надежду, что война в Украине завершится как можно скорее. Но этого не стоит ожидать в ближайшее время.

Ранее генсек ООН посетил Москву для встречи с Владимиром Путиным, а затем прибыл в Украину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968884-gensek-oon-zayavil-chto-voyna-v-ukraine-zavershitsya-ne-skoro/