"Не все мосты еще разрушены": Зеленский об отношениях Украины и России

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нет признаков скорого завершения российско-украинской войны. Тем не менее украинский лидер отметил, что не все дипломатические связи Украины с Россией разрушены.

Сегодня, 6 мая, Зеленский в формате онлайн выступил перед специалистами британского Королевского института международных отношений. Трансляция выступления велась на сайте института.

Слова украинского лидера опубликовало издание "Украинская правда".

"Сегодня 72-е сутки полномасштабной войны, и мы не видим конца войны пока. Мы не чувствуем и не видим ни малейшего желания от российской стороны, чтобы завершить ее. И мы не видим удовлетворительных решений тех вызовов, которые спровоцировала Россия этой войной.

С 24 февраля не было ни одного дня, чтобы мы не вели переговоры о предоставлении нам оружия, усилении санкций против России и т.д. И не было ни дня, когда мы бы не вели переговоры по безопасному выходу и "зеленому коридору" для людей, находящихся в осаде в Мариуполе", - цитирует издание Зеленского.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина стремится добиться победы в войне как можно скорее, восстановить свою территориальную целостность и приступить к восстановлению разрушенного имущества.

Он также добавил, что мировые лидеры уже начинают осознавать "глобальные последствия этой войны", хотя в первые дни они имели пессимистические ожидания относительно способности Украины дать отпор России.

Между тем издание "Известия", ссылаясь на слова Зеленского в ходе выступления, пишет, что Киев намерен добиваться отвода войск на линию соприкосновения.

"Но, чтобы они (Россия - прим.ред.) отвели [войска], мы должны начать говорить. Я понимаю, что, несмотря на то, что они разрушают все наши мосты, я считаю, не все мосты еще разрушены, выражаясь фигурально", - сказал украинский лидер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968446-ne-vse-mosty-esche-razrusheny-zelenskiy-ob-otnosheniyah-ukrainy-i-rossii/