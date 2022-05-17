Зеленский призвал украинских студентов и ученых вернуться обратно на родину после войны

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Во время виртуальной встречи с руководителями и членами Ассоциации американских университетов (AAU) президент Украины Зеленский призвал ученых и студентов вернуться обратно в страну, передает The Washington Post.

Украина в условиях войны столкнулась с проблемами в сфере образования из-за перемещения огромного количества украинских студентов и разрушенной инфраструктуры.

Зеленский отметил, что для Украины жизненно важно, чтобы после войны все студенты и представители научного сообщества вернулись обратно на родину.

"Мы не можем потерять силу молодости, силу и энергию молодых людей, без которых у нас не может быть будущего и мы не можем ничего создать", - сказал украинский лидер.

Также во время виртуальной встречи представители учебных заведений США обсудили, каким образом они могут помочь Украине в восстановлении системы высшего образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969638-zelenskiy-prizval-ukrainskih-studentov-i-uchenyh-vernutsya-obratno-na-rodinu-posle-voyny/