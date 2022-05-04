Песков назвал "чушью" слухи об объявлении мобилизации 9 мая в России

Дмитрий Песков. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал неправдивыми слухи о том, что в России 9 мая могут объявить всеобщую мобилизацию, передает РИА Новости.

"Это неправда, это чушь", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее западные СМИ сообщили, что Путин может официально объявить войну Украине 9 мая.

Папа Римский в интервью итальянской газете рассказал, что готов встретиться с российским президентом в ближайшее время. В Кремле сообщили, что договоренностей по этому поводу на данный момент нет.

"Подобные инициативы направляются по линии дипломатических служб. Каких-либо договоренностей о встречах нет, и они не достигались", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Кремля прокомментировал новость о планах ЕС поэтапно отказываться от импорта российской нефти. По словам Пескова, жители Запада уже платят за введенные санкции большую цену.

"Это пока планы, обсуждение там продолжается. Мы за этим наблюдаем, мы просчитываем самые разные варианты. В целом, если говорить о санкционном поприще, санкционных устремлениях их: и американцев, и европейцев, и других стран - оружие это обоюдоострое, пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену", - сказал Песков.

Заместитель командира полка "Азов" заявил, что российские военные пытаются штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе. Песков опроверг эту информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968021-peskov-nazval-chushyu-sluhi-ob-obyavlenii-mobilizatsii-9-maya-v-rossii/