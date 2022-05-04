Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе

Вид на "Азовсталь". Фото: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Российские военные приступили к штурму завода "Азовсталь" в Мариуполе, на территории которого продолжают обороняться украинские военные.

Как рассказал "Украинской правде" заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар, российские военные пытаются прорваться на территорию завода.

"Всю ночь нас бомбили авиабомбами, погибли две гражданские женщины, а сейчас происходит штурм "Азовстали", – сказал Паламар.

О штурме "Азовстали" также рассказал журналист Андрей Цапленко, передает УНИАН. Он отметил, что после бомбежки завода возник масштабный пожар, столб дыма виден во всех районах Мариуполя.

Видео со штурмом завода опубликовали "Известия" в своем Telegram-канале.

Издание со ссылкой на Минобороны России сообщает, что ВС России и армия самопровозглашенной ДНР приступили к уничтожению огневых позиций "Азова" после того, как якобы украинские военные "нарушили режим тишины".

Корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий, передает, что на заводе слышна артиллерийская стрельба, а над "Азовсталью" поднимаются столбы дыма.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил российскому президенту Владимиру Путину о взятии Мариуполя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967918-rossiyskie-voennye-nachali-shturm-zavoda-azovstal-v-mariupole/