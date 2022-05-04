Украинский депутат поблагодарил Казахстан за гуманитарную помощь

Дархан Калетаев и Сергей Нагорняк. Фото: Telegram-канал посольства Казахстана в Украине

Посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев провел встречу в Киеве с народным депутатом Украины, членом Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, главой группы дружбы с Казахстаном Сергеем Нагорняком, сообщает официальный Telegram-канал посольства РК в Украине.

Народный депутат Украины поблагодарил казахстанскую сторону за гуманитарную помощь, оказанную правительством Казахстана и общественными организациями.

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего межпарламентского сотрудничества Казахстана и Украины. Подчеркивается важность продолжения активных контактов между законодательными органами двух стран.

Напомним, Казахстан несколько раз направлял гуманитарную помощь Украине. Первая партия вылетела из Нур-Султана в начале марта, тогда казахстанцы самостоятельно собрали предметы первой необходимости, продукты, одежду.

Позже Минздрав РК направил в Украину 28,2 тонны лекарств. В конце апреля в Украину из Казахстана выехало несколько фур с гуманитарной помощью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1967888-ukrainskiy-deputat-poblagodaril-kazahstana-za-gumanitarnuyu-pomosch/