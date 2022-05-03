Путин может официально объявить войну Украине 9 мая, сообщили западные СМИ

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Западные официальные лица выразили мнение, что президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине 9 мая, передает CNN.

Российская сторона нацелена на захват южных и восточных сил Украины.

Западные официальные лица полагают, что Путин может воспользоваться символическим значением Дня Победы, чтобы объявить о каком-либо военном достижении в Украине и/или официально объявить войну.

"Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции", - сказал глава минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Объявление войны, по мнению Запада, может "повысить общественное мнение в пользу вторжения".

Кроме того, другие варианты после 9 мая включают в себя аннексию ДНР и ЛНР, провозглашение контроля над южным городом Мариуполем, полномасштабное наступление на Одессу.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс подтвердил, что США и союзники остаются наготове в преддверии 9 мая.

"Я совершенно уверен, что в преддверии 9 мая мы еще услышим [что-либо] от Москвы", - добавил Прайс.

В свою очередь, ответ на это последует от Штатов и союзников по НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967699-putin-ofitsialno-obyavit-voynu-ukraine-9-maya-soobschili-smi/