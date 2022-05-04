"Будет непросто": глава ЕК сообщила о санкциях против России, включая отказ от российской нефти

Урсула фон дер Ляйен. Кадр из видео: Twitter/Ursula von der Leyen

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, какие меры будут введены в рамках шестого пакета санкций против России. Сообщения были опубликованы в официальном Twitter.

Глава ЕК заявила, что каждый, кто причастен к зверствам против мирных граждан в Буче, будет привлечен к ответственности.

"Во-первых, мы составляем список высокопоставленных военных и других лиц, совершивших военные преступления в Буче", - сказала фон дер Ляйен.

Во-вторых, как сообщила глава Еврокомиссии, три крупных российских банка, включая Сбербанк, будут отключены от системы SWIFT.

В-третьих, вещание трех крупных государственных телеканалов России будет запрещено на территории стран ЕС.

"Мы запрещаем доступ к нашему эфиру трем крупным российским государственным вещателям, которые агрессивно распространяют путинскую ложь и пропаганду", - сказала она.

Кроме того, Евросоюз будет поэтапно отказываться от российской нефти.

"Скажем прямо: это будет непросто. Но мы просто обязаны это сделать", - сказала глава ЕК.

Ранее СМИ сообщили, что в рамках нового пакета санкций страны ЕС хотели отказаться от закупок российской нефти в течение полугода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967984-budet-neprosto-glava-ek-soobschila-o-sanktsiyah-protiv-rossii-vklyuchaya-otkaz-ot-rossiyskoy-nefti/