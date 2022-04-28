Байден выступит с официальным заявлением по Украине 28 апреля

Джо Байден. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Джо Байден 28 апреля выступит с официальным заявлением по Украине. Ранее Киев с визитом посетили госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин, передает The Hill со ссылкой на официального представителя Белого дома.

"Президент выступит с заявлениями о поддержке украинцев, защищающих свою страну и свою свободу от жестокой войны России", - сказал представитель Белого дома.

Напомним, 24 апреля Блинкен и Остин прибыли в Киев для встречи с президентом Украины Зеленским. Позже госсекретарь США сообщил, что их посольство возобновит работу в течение последующих недель в Украине.

Байден объявил о назначении Бриджит Бринк послом Штатов в Украине. Сейчас она работает послом в Словакии.

В последний раз американский президент выступал с официальным заявлением по поводу ситуации в Украине 21 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967198-bayden-vystupit-s-ofitsialnym-zayavleniem-po-ukraine-28-aprelya/