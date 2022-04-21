Байден выступит с заявлением по поводу ситуации в Украине 21 апреля

Джо Байден. Фото: Getty Images/ Jim Watson/ Contributor

Американский президент Джо Байден 21 апреля выступит с официальным заявлением по поводу ситуации вокруг украинско-российского конфликта, передает УНИАН.

Выступление президента США состоится 21 апреля в 09:45 часов по местному времени (в 19:45 часов по времени Нур-Султана).

"Президент представит обновленную информацию о России и Украине", - говорится в сообщении.

Тем временем Соединенные Штаты объявили о новом пакете санкций в отношении России. Меры коснулись 40 российских компаний и 29 человек. Среди них - предприниматель и миллиардер Константин Малофеев.

Ранее во время недавней встречи с журналистами в американском городе Портсмут Джо Байден заявил, что не знает, сможет ли он посетить Киев в ближайшее время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966095-bayden-vystupit-s-zayavleniem-po-povodu-situatsii-v-ukraine-21-aprelya/