Власти Швейцарии ввели новые санкции против России и Беларуси

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Швейцария приняла пятый пакет санкций в отношении России и Беларуси, об этом говорится в заявлении Федерального Совета.

"Новые меры включают далеко идущие санкции в отношении товаров, в том числе запрет на импорт бурого угля, каменного угля и товаров, являющихся важным источником доходов для России, в частности древесины, цемента, морепродуктов и черной икры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что запреты будут действовать на экспорт товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала России.

Новые санкции коснутся и финансового сектора. Власти страны предупреждают, что запрещена любая поддержка российских государственных компаний. Также россияне теперь не смогут регистрировать трасты в Швейцарии.

В отношении Беларуси введен запрет на вывоз банкнот и продажу ценных бумаг белорусским гражданам.

В марте Швейцария объявила о том, что присоединится к санкциям Евросоюза против России, введенным из-за ситуации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967135-vlasti-shveytsarii-vveli-novye-sanktsii-protiv-rossii-i-belarusi/