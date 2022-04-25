Блинкен и глава минобороны США Остин прибыли в Киев для встречи с Зеленским, сообщили СМИ

Энтони Блинкен. Фото: Nathalia Angarita/Bloomberg via Getty Images

Президент Украины принял в Киеве госсекретаря США Энтони Блинкена и главу минобороны Ллойда Остина, передает Украинская Правда со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

Блинкен и Остин прибыли в Киев 24 апреля. Их принял Зеленский, но официально об этом не разглашалось из соображений безопасности.

"Из соображений безопасности о приезде не объявляли. Но встречи были очень продуктивны. Утром объявим о результатах", - сказал источник.

Это первый визит официальных лиц США с начала войны в Украине.

Напомним, в середине апреля СМИ сообщили о планах администрации Байдена отправить в Украину кого-нибудь из высокопоставленных чиновников.

Позже Байден заявил о готовности лично посетить Киев. Но в Белом доме информацию о его возможном визите в Украину опровергли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966598-blinken-i-glava-minoborony-ssha-ostin-pribyli-v-kiev-dlya-vstrechi-s-zelenskim-soobschili-smi/