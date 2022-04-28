Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины в своем очередном видеообращении на Facebook сообщил, что Еврокомиссия согласовала отмену пошлин и льгот на украинский экспорт на год.

"Европейская комиссия согласовала отмену на год всех пошлин и квот на украинский экспорт, а также приостановила действие антидемпинговых тарифов", - сказал Зеленский.

Детали этого вопроса украинский лидер уже обсудил с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

По словам Зеленского, отмена пошлин и льгот на украинский экспорт позволит Украине максимально сохранить экономическую активность.

"Но нужно рассматривать это решение не только в украинском контексте. Достаточный объем экспорта нашей продукции на европейский и глобальный рынки будет весомым антикризисным инструментом", - сказал он.

Также с ЕС ведутся переговоры по увеличению потенциала транспортных коридоров на западной границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967166-evrokomissiya-soglasovala-otmenu-poshlin-i-lgot-na-ukrainskiy-eksport/