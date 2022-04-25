Посольство США возобновит работу в Киеве в течение двух недель

Энтони Блинкен. Фото: Felipe Stanley/Agencia Press South/Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американское посольство возобновит работу в украинской столице в течение последующих двух недель, передает CNN.

Американские дипломаты вернутся в Киев на следующей неделе. Затем начнется процесс рассмотрения вопроса об открытии посольства.

"Я думаю, это произойдет в течение пары недель [открытие посольства]. <...> Мы делаем это осторожно, прежде всего помня о безопасности нашего персонала", - сообщил Блинкен.

Помимо этого Байден намерен выдвинуть кандидатуру Бриджит Бринк послом Штатов в Украине. Сейчас она занимает пост американского посла в Словакии.

Госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин прибыли в Киев 24 апреля для встречи с президентом Зеленским, сообщили СМИ. Официально об этом не разглашалось из соображений безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966699-posolstvo-ssha-vozobnovit-rabotu-v-kieve-v-techenie-dvuh-nedel/