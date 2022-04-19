У Байдена нет планов посещать Украину, сообщила Псаки

Джо Байден. Фото: Brendan Smialowski/Contributor/Getty Images

Во время брифинга 18 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у Байдена нет планов приезжать лично в Киев. Стенограмма мероприятия доступна на сайте Белого дома.

Ранее СМИ сообщили, что американское правительство собирается направить кого-либо из высокопоставленных чиновников в Украину. Позже сам Байден заявил о готовности лично посетить Киев.

Украинский президент Владимир Зеленский во время разговора с журналистом CNN Джейком Таппером выразил предположение, что президент США все же прибудет в страну с визитом.

Однако Псаки на минувшем брифинге заявила обратное.

"У президента [Байдена] нет планов приезжать [в Украину]. Позвольте мне просто повторить это", - сказала Псаки.

Также она сообщила, что правительство США продолжает рассматривать вопрос о дополнительных санкциях в отношении России. По ее словам, это "непрерывный процесс".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965649-u-baydena-net-planov-poseschat-ukrainu-soobschila-psaki/