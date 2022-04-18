Украина передала заполненный опросник для ускоренного вступления в Евросоюз

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский передал первую часть заполненной анкеты-опросника главе представительства Евросоюза в Украине. Этот опросник необходим для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

В понедельник, 18 апреля, пресс-служба Владимира Зеленского сообщила о том, что президент Украины передал главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС, пишет издание Интерфакс.

На церемонии передачи документа Зеленский отметил, что обычно подготовка опросника затягивается на годы. Тем не менее, представители Украины справились за гораздо меньший срок.

"Я хочу поблагодарить за скорость, за возможность пройти эту процедуру за недели или пару месяцев. Мы верим, что получим поддержку этой работы, станем кандидатом и тогда начнется следующий, финальный этап. Верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели", – сказал глава Украины.

Маасикас, в свою очередь, заверил, что ответы Украины в анкете-опроснике будут быстро проанализированы.

Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак отметил, что Еврокомиссии пока отправлена только первая часть опросника, а над второй частью, по его словам, еще ведется работа.

Сообщается, что опросник состоит из двух частей, одна из которых содержит политические и экономические критерии, а вторая включает оценку соответствия украинского законодательства актам права Евросоюза.

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично передала Владимиру Зеленскому опросник после переговоров в Киеве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965637-ukraina-peredala-zapolnennyy-oprosnik-dlya-uskorennogo-vstupleniya-v-evrosoyuz/