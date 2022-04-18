Путин заявил о провале "экономического блицкрига" против России

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время совещания по социально-экономическим вопросам заявил, что политика Запада против страны провалилась, а российская экономика стабилизировалась.

Как пишет газета "Коммерсантъ" со слов российского лидера, главным негативным фактором для экономики РФ в последнее время стало санкционное давление со стороны стран Запада.

"Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах", - сказал Путин.

Тем не менее, он заявил, что "планы западных стран" не оправдались.

"Можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Россия выдержала это беспрецедентное давление", - указал Путин.

Президент России отметил, что курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется сильным платежным балансом.

Товарные запасы в торговых сетях, по словам Путина, также восстанавливаются, спрос пришел в норму, однако страна столкнулась с сильной инфляцией — к 8 апреля она достигла 17,5%, а рост цен на продукты составил 9,4%.

По словам российского лидера, сейчас правительство проработает новые параметры повышения всех социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников.

Тем не менее, Путин признал, что инфляция очень высока.

"Обращаю внимание коллег из правительства, Центрального Банка, мы знаем об этом очень хорошо, это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены. Нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной", — сказал президент.

Напомним, ранее заявлялось, что планы Европы по снижению зависимости от российского газа оказались выгодными для США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965624-putin-zayavil-o-provale-ekonomicheskogo-blitskriga-protiv-rossii/