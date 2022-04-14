Трамп вслед за Байденом назвал происходящее в Украине "геноцидом"

Дональд Трамп. Фото: Zach Gibson - Pool/Getty Images

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News вслед за Джо Байденом назвал происходящее в Украине "геноцидом".

Журналист Fox News задал Трампу вопрос о рекордном в США росте инфляции. Трамп заявил, что всему виной политика действующего президента Байдена.

"Все это было нанесенной самому себе раной, от инфляции до потери энергетической независимости. Это так печально наблюдать. Добавьте к этому то, что происходит на Украине. Это геноцид - то, что происходит на Украине. Люди никогда раньше не видели ничего подобного", - сказал Байден.

Ранее Байден назвал происходящее в Украине "геноцидом". Его высказывание поддержали премьер Канады Трюдо и президент Колумбии Иван Дуке.

Французский лидер Макрон отказался последовать их примеру, назвав русских и украинцев "братьями".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965080-tramp-vsled-za-baydenom-nazval-proishodyaschee-v-ukraine-genotsidom/