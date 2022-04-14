Премьер Канады и президент Колумбии поддержали слова Байдена о "геноциде" в Украине

Джастин Трюдо. Кадр из видео: YouTube/Global News

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на минувшей пресс-конференции назвал правильным то, что все больше людей начинают использовать слово "геноцид" в отношении зверств, совершенных в Украине, передает CBC.

Но прямо называть происходящее в Украине "геноцидом" не стал.

"Есть официальные процессы, связанные с определением геноцида, но я считаю абсолютно правильным, что все больше людей говорят и используют слово "геноцид" с точки зрения того, что делает Россия, что сделал Владимир Путин", - сказал Трюдо на встрече с журналистами в Квинсленде.

В отличие от Трюдо президент Колумбии Иван Дуке прямо назвал происходящее в Украине "геноцидом", передает CNN.

"То, что происходит в Украине, - это геноцид. И это должно прекратиться <…> Это безумие", - сказал он.

Дуке заявил о готовности Колумбии увеличить производство традиционной добычи нефти и газа, возобновляемых источников энергии, таких как чистый водород и уголь. Чтобы поставлять это в страны Европы, если те откажутся от российских ресурсов.

Ранее американский президент Байден публично назвал происходящее в Украине "геноцидом". Французский президент Макрон отказался последовать его примеру, заявив, что украинцы и русские "братья".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964947-premer-kanady-i-prezident-kolumbii-podderzhali-slova-baydena-o-genotside-v-ukraine/