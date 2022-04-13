Эммануэль Макрон. Кадр из видео: YouTube/Emmanuel Macron avec vous

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть происходящее в Украине "геноцидом". Глава государства назвал украинцев и русских "братьями". Видеозапись интервью доступна на YouTube.

"Сегодня я был бы осторожен с такими терминами, потому что эти два народа [русские и украинцы] - братья", - ответил Макрон на вопрос журналиста о том, согласен ли он со словами американского президента Байдена о "геноциде".

Французский лидер не считает, что подобные слова способствуют установлению мира.

"Что мы можем сказать точно, так это то, что ситуация неприемлема и что это военные преступления. Мы переживаем военные преступления, беспрецедентные на нашей земле - на нашей европейской земле", - сказал Макрон.

Ранее Байден на встрече с журналистами в Айове впервые назвал происходящее в Украине "геноцидом".

Напомним, 10 апреля состоялся первый тур президентских выборов во Франции. После подсчета голосов победу одержал действующий глава Эммануэль Макрон с показателем в 27,84% голосов. Следом за ним расположилась Марин Ле Пен с 23,15%.

Оба претендента вышли во второй тур, который намечен на 24 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964855-makron-otkazalsya-nazyvat-proishodyaschee-v-ukraine-genotsidom/