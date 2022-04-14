Суперъяхта миллиардера Сулеймана Керимова за 325 млн долларов была арестована на Фиджи

Яхта Amadea. Кадр из видео: ESysman SuperYachts/Youtube

Суперъяхта Amadea, принадлежащая соратнику Путина российскому миллиардеру Сулейману Керимову, без соответсвующего разрешения вошла в экономическую зону Фиджи и была арестована, передает FBC.

Полиция Фиджи в сотрудничестве с налоговой и таможенной службой теперь ведет расследование в отношении этого вопроса.

106-метровая яхта 12 апреля вошла в порт Лаутока. А 24 марта покинула порт Мансанильо в Мексике, передает The Fiji Times.

Теперь судно рискует быть конфискованным США, Великобританией или другой страной ЕС. Так как ранее эти страны ввели санкции против ее хозяина Сулеймана Керимова. Судно, предположительно, передвигается под флагом Каймановых островов.

Как пишет Lürssen, суперъяхта Amadea была построена в 2017 году на верфи в Гамбурге. В ней восемь кают. Обслуживается персоналом из 36 человек. Стоимость составляет 325 миллионов долларов, утверждается Superyacht Fan.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965049-superyahta-milliardera-suleymana-kerimova-za-325-mln-dollarov-byla-arestovana-na-fidzhi/