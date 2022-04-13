Байден впервые назвал совершенные в Украине зверства "геноцидом"

Джо Байден. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Президент США впервые назвал произошедшие в Украине зверства "геноцидом" во время минувшей встречи с журналистами в американском штате Айова, передает CNN.

"Я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее и яснее, что Путин просто пытается стереть с лица земли даже само существование мысли о том, чтобы быть украинцем. Доказательств становится все больше <…> Мы позволим юристам решать на международном уровне, соответствует ли это критериям [геноцида]", - сказал Байден.

На его слова отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"Правдивые слова настоящего лидера Байдена. Называть вещи своими именами необходимо, чтобы противостоять злу. Мы благодарны США за оказанную до сих пор помощь, и нам срочно нужно больше тяжелого оружия, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России", - гласит твит.

Ранее Байден назвал Путина военным преступником, "чистым бандитом", "смертоносным диктатором". А затем публично отказался приносить за это извинения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964785-bayden-vpervye-nazval-sovershennye-v-ukraine-zverstva-genotsidom/