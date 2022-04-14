Спикеры сенатов Чехии и Польши прибыли в Киев

Спикеры сената Чехии и Польши. Фото: Twitter/Miloś Vystrćil

По приглашению председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука в город Киев прибыли спикеры сенатов Чехии и Польши, передает чешский телеканал ĆT24.

"Мы готовы выступить в украинском парламенте. Предполагаю, что мы посетим окрестные села (Киева), которые значительно пострадали от российского агрессора. В том числе и от происходившего там геноцида", - сказал глава сената Чехии Милош Выстрчил.

Вместе с Выстрчилом прибыли вице-председатель Иржи Ружичка, сенатор Павел Фишер.

"В Киев прибыла делегация чешских сенаторов во главе с председателем верхней палаты Милошем Выстрчилом <…> В состав делегации также входят первый вице-председатель Иржи Ружичка, Павел Фишер и польские сенаторы", - сообщает телеканал в Twitter.

Вместе с чешской делегацией прибыли польские сенаторы во главе со спикером верхней палаты Томашем Гродзки.

15 марта в Украину прибыли премьеры Польши, Чехии и Словении. 8 апреля Киев посетили глава дипломатии Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также президент Украины Владимир Зеленский встретился с британским премьером Джонсоном.

13 апреля в Украину прибыли президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965063-spikery-senatov-chehii-i-polshi-pribyli-v-kiev/