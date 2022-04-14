Австралия ввела санкции против 14 российских предприятий

Флаг Австралии. Фото: pexels.com

Правительство Австралии расширило список антироссийских санкций, куда теперь также вошли 14 предприятий. Сообщение опубликовано на официальном сайте МИД Австралии.

"Правительство Австралии ввело адресные финансовые санкции в отношении 14 российских государственных предприятий, имеющих стратегическое и экономическое значение для России", - гласит сообщение от лица главы МИД Марис Пейн.

В список вошли "Газпром", "Русгидро", "Транснефть", "РусТелКом", "Алроса" и другие предприятия России.

Ранее Австралия ввела санкции в отношении 67 россиян. Российское правительство наложило ответные персональные меры на 228 граждан этой страны, включая премьер-министра Скотта Моррисона, его заместителя Барнаби Джойса и других высокопоставленных лиц.

Также мы писали, что Австралия передала Украине бронетехнику Bushmasters на 38 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964958-avstraliya-vvela-sanktsii-protiv-14-rossiyskih-predpriyatiy/