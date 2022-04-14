Австралия ввела санкции против 14 российских предприятий
Правительство Австралии расширило список антироссийских санкций, куда теперь также вошли 14 предприятий. Сообщение опубликовано на официальном сайте МИД Австралии.
"Правительство Австралии ввело адресные финансовые санкции в отношении 14 российских государственных предприятий, имеющих стратегическое и экономическое значение для России", - гласит сообщение от лица главы МИД Марис Пейн.
В список вошли "Газпром", "Русгидро", "Транснефть", "РусТелКом", "Алроса" и другие предприятия России.
Ранее Австралия ввела санкции в отношении 67 россиян. Российское правительство наложило ответные персональные меры на 228 граждан этой страны, включая премьер-министра Скотта Моррисона, его заместителя Барнаби Джойса и других высокопоставленных лиц.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964958-avstraliya-vvela-sanktsii-protiv-14-rossiyskih-predpriyatiy/