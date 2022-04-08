Австралия передала Украине бронетехнику Bushmasters на 38 млн долларов

Посол Украины в Австралии Мирошниченко рядом с бронетехникой. Фото: Facebook/Василий Мирошниченко

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сообщил в Facebook, что Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmasters на 38 миллионов долларов (50 миллионов долларов Австралии).

"По приглашению министра обороны Питера Даттона и в присутствии главы Сухопутных войск генерал-майора Скотта Винтера стали свидетелями передачи техники Украине. Австралия передает 20 бушмастеров стоимостью 50 миллионов австралийских долларов (38 долларов США). Исторический момент", - написал Мирошниченко.

По словам австралийских экспертов, это было самое оперативное решение по выделению военной помощи в истории их страны.

Ранее Зеленский обратился с обращением в парламент Австралии, где запросил у них бронетехнику Bushmasters.

Позже премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что они выполнят просьбу украинского президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964105-avstraliya-peredala-ukraine-bronetehniku-bushmasters-na-38-mln-dollarov/