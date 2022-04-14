Россия внесла в "черный список" канадских сенаторов и конгрессменов США

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Россия ввела ответные санкции против десятков канадских сенаторов и сотен членов Палаты представителей Конгресса США. Списки были опубликованы на официальном сайте российского МИД.

В первый список вошли 87 сенаторов канадского парламента, в том числе Маргарет Андерсон, Дэвид Арно, Сальма Атауллахджан и другие.

"Указанные лица внесены на постоянной основе в российский "стоп-лист" в порядке реакции на враждебные шаги, предпринимаемые Оттавой, которая вопреки национальным интересам пытается быть в авангарде русофобского курса нынешней Администрации США", - говорится в сообщении.

24 марта администрацией Байдена были введены санкции в отношении 328 депутатов Госдумы. В ответ Россия внесла в "черный список" 398 членов Палаты представителей Конгресса США.

В обоих случаях отмечается, что санкционные списки будут пополняться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964944-rossiya-vnesla-v-chernyy-spisok-kanadskih-senatorov-i-kongressmenov-ssha/