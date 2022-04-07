Австралия ввела санкции против 67 россиян

Флаг Австралии. Фото: pixabay.com

Во время встречи с коллегами из НАТО в Брюсселе глава МИД Австралии Марис Пейн заявила о введенных в отношении 67 россиян санкций, передает ABC News.

"Сегодня я объявляю о новых 67 случаях санкций в отношении российской элиты и олигархов, близких к [президенту России Владимиру] Путину, которые содействуют и поддерживают его возмутительные действия", - сказала Пейн.

Австралия "решительным образом" осуждает произошедшее в украинском городе Буча. Эти события, по словам Пейн, усиливают важность глобальной координации.

В общей сложности под санкции Австралии попали примерно 600 россиян.

"Правительство Австралии подтверждает нашу самую решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины", - сказала глава МИД Австралии.

В расширенный список санкций попали вице-премьер России Дмитрий Григоренко, министр экономического развития Максим Решетников, заместитель председателя российской Думы Александр Бабаков, генерал-полковник Михаил Мизинцев и другие.

В конце марта 39 россиянам был запрещен въезд в Австралию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963973-avstraliya-vvela-sanktsii-protiv-67-rossiyan/