Россия ввела ответные санкции против первых лиц Австралии и Новой Зеландии

Скотт Моррисон. Фото: Getty Images/ Steven Saphore/ Contributor

Министерство иностранных дел России заявило на сайте, что ввело персональные санкции против 228 граждан Австралии, включая премьер-министра Скотта Моррисона.

Въезд в Россию запретили Моррисону, его заместителю Барнаби Джойсу, министру внутренних дел Карен Эндрюс, министру финансов Саймону Бирмингему, министру обороны Питеру Даттону, генпрокурору Микаэлии Кэш, главе МИД Марис Пейн, государственному казначею Джошуа Фрайденбергу.

А также депутатам палаты представителей Австралии, членам Сената и членам законодательного собрания.

Кроме того, были введены персональные санкции против 130 представителей власти Новой Зеландии.

Меры коснулись премьера Джасинды Ардерн, ее заместителя Гранта Робертсона, генерала-губернатора Синтии Киро, министра здравоохранения Эндрю Литтла и еще 126 новозеландцев.

Ранее Австралия расширила санкционных список, в который попали еще 67 россиян. В общей сложности количество граждан России, попавших под их ограничения, равняется примерно 600.

А в начале марта Новая Зеландия запретила въезд Путину, Мишустину и другим высокопоставленным лицам России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964086-rossiya-vvela-otvetnye-sanktsii-protiv-pervyh-lits-avstralii-i-novoy-zelandii/