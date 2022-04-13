Шольца озадачил отказ Киева принять Штайнмайера

Олаф Шольц. Фото: Bernd von Jutrczenka/Picture Alliance/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его сбило с толку решение Киева не принимать федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Сам же канцлер в ближайшее время не планирует поездок в Украину.

Об этом Шольц рассказал в эфире RBB 24. Его слова приводит "Европейская правда".

Глава немецкого правительства объяснил, что был в Киеве за несколько дней до начала войны. Он также рассказал, что часто звонит по телефону президенту Владимиру Зеленскому.

"Вряд ли найдется глава государства или правительства, которое имело бы такой интенсивный контакт со мной", – сказал Олаф Шольц.

Как отметил Шольц, решение Киева не принимать федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера сбило его с толку.

"Было бы хорошо принять его", – сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев.

Во вторник находившийся в Варшаве Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что руководство в Киеве отклонило его визит в Украину.

Позже посол Украины в Германии Андрей Мельник дал понять, что в Киеве скорее ожидают визита канцлера Олафа Шольца, чем Штайнмайера.

Издание пишет, что ранее Штайнмайер, как министр иностранных дел в прошлом, поддерживал тесные контакты, в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Отметим, что Лавров с момента начала военных действий в Украине попал в многочисленные санкционные списки целого ряда государств.

Штайнмайер также был активным сторонником газопровода "Северный поток-2" и считается архитектором дружественной России политики федерального правительства.

Тем не менее, по информации издания, неделю назад президент Германии признал, что его политика в последние несколько лет в отношении России была ошибочной.

"Моя приверженность "Северному потоку – 2" была явной ошибкой. Мы цеплялись за мосты, в которые Россия больше не верила и о которых нас предупреждали наши партнеры.

(…) Мы потерпели неудачу в создании общего европейского дома, в который могла быть включена Россия. Мы потерпели неудачу с подходом включения России в общую архитектуру безопасности", – сказал он 4 апреля в Берлине.

Напомним, ранее Шольц, обращаясь к Владимиру Путину, заявил, что тот "разрушает будущее своей страны", подчеркнув при этом, что президенту России свойственно "имперское мышление, известное из 19-го, 18-го, 17-го и других веков".

Владимир Зеленский после одной из недавних бесед с Шольцем заявил, что позиция немецких властей в последнее время меняется в пользу Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964924-sholtsa-ozadachil-otkaz-kieva-prinyat-shtaynmayera/