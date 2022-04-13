Боррель заявил, что ЕС не распространяет конфликт в Украине, а сдерживает его

Жозеп Боррель. Фото: Kay Nietfeld - Pool / Getty Images

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз сдерживает конфликт в Украине, а не распространяет его, передает El Mundo.

"Мы не продвигаем войну, мы не способствуем распространению войны. Мы пытаемся сдержать ее, как в ее пространственном измерении, чтобы она не затрагивала другие страны, так и в ее вертикальном измерении, чтобы не использовалось более смертоносное оружие", - сказал Боррель.

Сейчас в ЕС прилагают все усилия, чтобы завершить войну в Украине как можно скорее. Он добавил, что страны союза помогают Украине вооружением.

По мнению Борреля, чтобы ответ Евросоюза в отношении энергетической зависимости был единогласным, необходимо, чтобы наиболее уязвимые страны могли "получить компенсацию". То есть должны быть совместные "усилия солидарности".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964845-borrel-zayavil-chto-es-ne-rasprostranyaet-konflikt-v-ukraine-a-sderzhivaet-ego/