Зеленский заявил, что Германия меняет свою позицию в пользу Украины

Владимир Зеленский. Кадр из видео: Facebook/Владимир Зеленский

В очередном обращении президент Владимир Зеленский сообщил, что беседовал с канцлером Шольцем и заметил, что позиция немецких властей в последнее время меняется в пользу Украины.

"Говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем. О том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях. Как усилить санкции против России и как вынудить Россию искать мир. Рад отметить, что в последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины", - сказал Зеленский.

По словам украинского президента, смена позиции Германии вполне логична. Так как такого мнения придерживается большая часть граждан этой страны.

Зеленский выразил надежду, что все договоренности с Германией будут реализованы. А также пообещал продолжать быть активным на международной арене и привлекать больше ресурсов и фондов для помощи Украине.

Недавно Шольц обратился к Путину и призвал его отозвать свои войска из Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964374-zelenskiy-zayavil-chto-germaniya-menyaet-svoyu-pozitsiyu-v-polzu-ukrainy/