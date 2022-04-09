"Ты разрушаешь будущее своей страны": Шольц обратился к Путину

Олаф Шольц. Фото: Axel Heimken/AFP/Getty Images

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на предвыборном митинге Социал-демократической партии, обратился к президенту Российской Федерации и призвал его вывести российские войска из Украины.

Шольц призвал Путина прекратить огонь и вывести войска из Украины, сообщает издание Deutsche Welle.

"Ты разрушаешь будущее своей собственной страны", – обратился он уже на "ты" к российскому президенту.

Канцлер подчеркнул, что западные санкции сильно влияют на экономическое развитие России. Тем не менее, он отметил, что Берлин и дальше будет снабжать Украину оборонительным вооружением.

Кроме того, Олаф Шольц заявил, что, по его мнению, президенту России Владимиру Путину свойственно "имперское мышление, известное нам из 19-го, 18-го, 17-го и других веков".

Напомним, что вчера канцлер Германии заявил, что страна откажется от российского угля в течение 120-дневного периода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964288-ty-razrushaesh-buduschee-svoey-strany-sholts-obratilsya-k-putinu/