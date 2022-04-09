"Ты разрушаешь будущее своей страны": Шольц обратился к Путину
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на предвыборном митинге Социал-демократической партии, обратился к президенту Российской Федерации и призвал его вывести российские войска из Украины.
Шольц призвал Путина прекратить огонь и вывести войска из Украины, сообщает издание Deutsche Welle.
"Ты разрушаешь будущее своей собственной страны", – обратился он уже на "ты" к российскому президенту.
Канцлер подчеркнул, что западные санкции сильно влияют на экономическое развитие России. Тем не менее, он отметил, что Берлин и дальше будет снабжать Украину оборонительным вооружением.
Кроме того, Олаф Шольц заявил, что, по его мнению, президенту России Владимиру Путину свойственно "имперское мышление, известное нам из 19-го, 18-го, 17-го и других веков".
Напомним, что вчера канцлер Германии заявил, что страна откажется от российского угля в течение 120-дневного периода.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964288-ty-razrushaesh-buduschee-svoey-strany-sholts-obratilsya-k-putinu/