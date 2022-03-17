Байден назвал Путина "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом"

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Президент США Джо Байден во время ежегодного обеда "друзей Ирландии" заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом".

Как пишет издание The Guardian, Байден резко высказался в сторону Путина в ходе встречи.

"Сейчас у вас есть Ирландия с Великобританией, выступающие все вместе против смертоносного диктатора, чистого бандита, который ведет аморальную войну против народа Украины.

Сейчас Ирландия и США работают вместе, так как Ирландия является частью совета Совбеза ООН", - сказал американский лидер.

Напомним, что накануне Байден назвал Путина "военным преступником", говоря о действиях России в Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление президента США недопустимо.

Также в марте прошлого года Байдена во время одного из интервью спросили, считает ли он Путина убийцей. На что американский лидер ответил утвердительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961351-bayden-nazval-putina-smertonosnym-diktatorom/