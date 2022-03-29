"Мне все равно, что он думает": Байден отказался извиняться за сказанные в адрес Путина слова

Джо Байден. Кадр из видео: Twitter/ABC

Во время мероприятия, посвященного пакету бюджетных предложений, Байден рассказал журналистам, состоится ли его встреча с Владимиром Путиным, передает ABC.

Ранее американский президент заявил, что Путин уже "не может оставаться у власти".

Так как эти слова вызвали резонанс в международном сообществе, журналисты задали вопрос, сожалеет ли он о сказанном. А также попросили его пояснить их.

"Во-первых, я ни о чем не жалею. Дело в том, что я выражал моральное возмущение поведением Путина и его действиями. <…> Я ни тогда, ни сейчас не высказывался об изменениях в политике. Я выражал моральное возмущение и не прошу прощения за это", - сказал Байден.

Он добавил, что не считает, что сказанное им усложняет дипломатические отношения.

"Я выражал свое возмущение. Он не должен оставаться у власти", - заявил американский президент.

На вопрос, считает ли Путин его слова эскалацией, Байден ответил "Мне все равно, что он думает".

При этом встреча с Путиным состоится в зависимости от того, о чем российский президент захочет поговорить.

Ранее Байден назвал Путина "военным преступником", а также "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962502-mne-vse-ravno-chto-on-dumaet-bayden-otkazalsya-izvinyatsya-za-skazannye-v-adres-putina-slova/