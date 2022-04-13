Полиция Италии конфисковала виллу олигарха Мазепина на 105 млн евро

Остров Сардиния. Иллюстративное фото: Pexels

Финансовая полиция Италии конфисковала недвижимость на 105 миллионов евро, которая принадлежала экс-гонщику Формулы-1 Никите Мазепину и его отцу, олигарху Дмитрию Мазепину, передает The Wall Street Journal.

Против Мазепиных Евросоюзом были введены санкции еще в начале марта. Дмитрий Мазепин, как утверждается, входит в ближайшее окружение российского президента Путина и является основным владельцем компании "Уралхим".

Несколькими днями ранее Мазепина-младшего исключили из команды Haas Формулы-1.

Тот заявил, что у них не было никаких юридических оснований расторгать с ним контракт.

Конфискованная вилла находится на северо-восточном побережье острова Сардиния. По соседству расположены поместья других бизнесменов и известных личностей, включая бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони.

Ранее власти Италии конфисковали несколько роскошных яхт российских бизнесменов, а также забрали у Алишера Усманова пуленепробиваемый Mercedes.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964770-politsiya-italii-konfiskovala-villu-oligarha-mazepina-na-105-mln-evro/