Нидерланды задержали 20 яхт россиян, Франция заморозила активы на 23,7 млрд евро

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На сайте министерства финансов Нидерландов сообщили, что в стране было задержано 20 яхт, принадлежащих россиянам. Судна имеют длину от 8,5 до 120 метров.

14 яхт находятся на стадии строительства, четыре находятся на обслуживании, а две - на хранении.

Также выяснили, что два судна принадлежат лицу, который находится под санкциями ЕС. Еще одна яхта под следствием.

Все 20 суден нельзя доставлять, передавать или экспортировать. Они находятся под усиленным наблюдением со стороны береговой охраны и таможни. Плыть им разрешается в пределах определенной области.

Министерство финансов Франции, тем временем, заморозило российские активы на сумму 23,7 млрд евро. Основная часть активов в размере 22,8 млрд евро принадлежит Центробанку России, передает CNN.

В список также вошли 33 объекта недвижимости на полмиллиарда евро, яхты, вертолеты, произведения искусства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964752-niderlandy-zaderzhali-20-yaht-rossiyan-frantsiya-zamorozila-aktivy-na-237-mlrd-evro/