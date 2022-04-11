Евросоюз приступил к обсуждению шестого пакета санкций против России с "нефтяной опцией"

Габриэлюс Ландсбергис. Фото: YouTube/PBD News Hour

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страны Евросоюза приступили к обсуждению шестого пакета санкций против России с "нефтяной опцией", передает РИА Новости.

"Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Это означает, что мы уже начали работу по достижению консенсуса", - сообщил Ландсбергис.

Как пишет Европейская Правда, на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге, где будет обсуждаться дополнительная помощь Украине, прибыл глава дипломатии Жозеп Боррель.

"Санкции всегда на столе…Министры обсудят, какие дальнейшие шаги", - ответил он на вопрос о введении эмбарго на российскую нефть.

Пятый пакет санкций в отношении России вступил в силу несколько дней назад. Был наложен запрет на экспорт топлива для реактивных двигателей, запрещен доступ в порты стран ЕС судам под флагом России и другие меры.

В начале апреля президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что они стали первой страной Европейского союза, которая отказалась от поставок российского газа. Также страна была среди тех, кто выступил за немедленное вступление Украины в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964453-evrosoyuz-pristupil-k-obsuzhdeniyu-shestogo-paketa-sanktsiy-protiv-rossii-s-neftyanoy-optsiey/