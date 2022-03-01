Восемь стран Европы призвали ускорить принятие Украины в ЕС

Флаг Украины. Фото: Valentin Semenov/EyeEm via Getty Images

Президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении считают, что Украина заслуживает перспективы немедленного вступления в Евросоюз.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте президента Литвы, пишет "Страна.ua".

"Мы, президенты государств-членов Евросоюза Республики Болгарии, Чешской Республики, Эстонской Республики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Республики Польша, Словацкой Республики и Республики Словения, твердо убеждены, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС.

Поэтому мы призываем государства-члены ЕС консолидировать самую высокую политическую поддержку Украины и дать возможность институциям ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС и открыть процесс переговоров", - цитирует издание совместное заявление лидеров восьми европейских государств.

Президент вновь подчеркнули, что в этот критический момент "выражают солидарность Украине и ее народу".

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Ранее Зеленский призывал принять Украины в состав ЕС по упрощенной процедуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958507-glavy-vosmi-stran-evropy-podderzhali-nemedlennoe-vstuplenie-ukrainy-v-es/