ЕС ввел пятый пакет санкций против России

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Совет Евросоюза опубликовал на официальном сайте объявление о введении пятого пакета санкций в отношении России, в который вошли меры экономического и индивидуального характера.

Во-первых, с августа 2022 года вводится запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива, если они поступают непосредственно из России или импортируются через Россию.

Во-вторых, судам, зарегистрированным под флагом России, запрещен доступ в порты стран ЕС. Исключения - сельскохозяйственная и пищевая продукция, гуманитарная помощь и энергетика.

"Запрет на любые российские и белорусские автотранспортные предприятия, препятствующий перевозке грузов автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом", - сказано в сообщении.

Исключения - фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, а также автомобильный транспорт в гуманитарных целях.

Кроме того, наложен запрет на экспорт топлива для реактивных двигателей, квантовые компьютеры и передовые полупроводники, высокотехнологичную электронику, программное обеспечение, чувствительные машины и транспортное оборудование.

Запрещен импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков в страны ЕС.

ЕС расширит персональные санкции против российских олигархов, компаний, которые "сыграли роль во вторжении" в Украину.

Компаниям из России запрещено участвовать в госзакупках в странах ЕС.

"Расширен запрет на депозиты на крипто-кошельки, а также на продажу банкнот и переводных ценных бумаг, номинированных в любой официальной валюте государств-членов ЕС, в Россию и Беларусь или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России и Беларуси", - гласит сообщение.

Вводится полный запрет на взаимодействие с четырьмя ключевыми российскими банками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964205-es-vvel-pyatyy-paket-sanktsiy-protiv-rossii/