Германия столкнется с безработицей в случае резкого отказа от газа из России, сказал премьер Баварии

Маркус Зедер. Кадр из видео: YouTube/euronews

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер предположил, что в случае резкого отказа от российского газа Германия рискует столкнуться с безработицей и внутренними потрясениями, передает WAZ.

Некоторые страны Евросоюза на фоне войны в Украине выступают за полный отказ от российских энергоносителей. К примеру, Польша захотела отказаться от российского угля уже в апреле или мае этого года. А Литва стала первой страной, отказавшейся от газа из России.

Тем временем другие члены Евросоюза, включая Германию, не торопятся с такими решениями.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер говорит, что они хотят помочь Украине, предоставив как можно больше вооружений.

Кроме того, он согласился, что Германии надо стать независимой от России. И если без российских нефти и угля можно обойти в краткосрочной перспективе, дела с газом обстоят куда сложнее. В последнем случае они должны учитывать последствия для своих граждан.

"Если мы сейчас остановим газ из России в одночасье, мы столкнемся с массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями. Поэтому действовать надо предусмотрительно, а не опрометчиво", - сказал Зедер.

Заменой российского газа, по его словам, может быть не только сжиженный газ из США, который, кстати, дороже. В данном вопросе Германия хочет также обратить внимание на регион Персидского залива и своих европейских партнеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964430-germaniya-stolknetsya-s-bezrabotitsey-v-sluchae-rezkogo-otkaza-ot-gaza-iz-rossii-skazal-premer-bavarii/