Супруга Зеленского рассказала, что с начала войны общалась с мужем только по телефону

Елена Зеленская. Фото: Pavlo_Bagmut/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images

Супруга президента Украины Елена Зеленская в интервью Vogue рассказала, что ей и детям запретили оставаться в помещениях Офиса президента. С Владимиром Зеленским они контактируют по телефону.

"В те первые дни я надеялась, что мы сможем остаться с ним. Но президентский офис превратился в военный объект, и нам с детьми запрещалось там оставаться. Нам приказали перебраться в безопасное место - если в Украине сейчас можно найти безопасное место. С тех пор мы общаемся с Владимиром только по телефону", - заявила она.

Первая леди Украины рассказала, что они до последнего не верили в возможность вторжения. Все в семье занимались повседневными делами. Но при этом стояла атмосфера напряженности.

В тот день, 24 февраля, Елена Зеленская проснулась рано утром от взрыва.

"Мужа не было в постели. Но когда я встала, то сразу увидела его, уже одетого, как обычно, в костюме. "Началось", - это все, что он сказал", - сказала она.

Президент Украины попросил ее собрать документы и вещи первой необходимости. Затем сказал ждать дальнейших указаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964439-supruga-zelenskogo-rasskazala-chto-s-nachala-voyny-obschalas-s-muzhem-tolko-po-telefonu/