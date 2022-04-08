Великобритания ввела санкции против дочерей Путина и Лаврова

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Правительство Великобритании ввело санкции против двух дочерей Путина и дочери главы МИД России Сергея Лаврова, гласит сообщение на официальном сайте.

"На Катерину Владимировну Тихонову и Марию Владимировну Воронцову - дочерей президента Путина, и Екатерину Сергеевну Винокурову - дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова, будут наложены запреты на въезд и замораживание активов", - гласит сообщение.

Ранее меры Великобритании затронули падчерицу Лаврова Полину Ковалеву.

Также санкции со стороны Соединенных Штатов были введены в отношении дочерей президента России и супруги Лаврова.

Кроме того, о санкциях против Катерины Тихоновой и Марины Воронцовой заговорили в Европейском союзе.

Также мы писали, что глава МИД Британии Лиз Трасс заявила на встрече с коллегами из НАТО, что эпоха взаимодействия с Россией завершилась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964217-velikobritaniya-vvela-sanktsii-protiv-docherey-putina-i-lavrova/