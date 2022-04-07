США ввели санкции против "дочерей Путина, жены и дочери Лаврова"

Владимир Путин. Фото: twitter.com/KremlinRussia

США ввели санкции против дочерей российского президента Владимира Путина, а также против супруги и дочери министра внутренних дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Мы принимаем санкции в отношении российской элиты и членов их семей, включая санкции в отношении взрослых детей президента России Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова, а также членов Совета безопасности России", – говорится в заявлении.

Санкции коснулись бывшего президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.

"Эти личности обогатились за счет российского народа. Некоторые из них несут ответственность за оказание поддержки, необходимой для поддержки войны Путина с Украиной. Это действие отрезает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах", – сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что министерство финансов США запретило России производить выплаты по долгу средствами, находящимися под их юрисдикцией. Но санкции не исключают выплаты по суверенному долгу при условии, что российские власти используют финансы за пределами юрисдикции Штатов.

"Однако Россия является глобальным финансовым изгоем, и теперь ей придется выбирать между истощением имеющихся средств для выплаты долга или дефолтом", – заявили в Белом доме.

Ранее стало известно, что Евросоюз обсуждает возможное введение санкций против дочерей Путина из-за событий в украинском городе Буча.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963851-ssha-vveli-sanktsii-protiv-docherey-putina-zheny-i-docheri-lavrova/