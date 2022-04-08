"Это смелость": Зеленский призвал зарубежных дипломатов вернуться в Украину

Владимир Зеленский. Кадр из видео: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский в видеообращении на Facebook призвал зарубежных дипломатов, которые покинули страну с начала военных действий или до них, вернуться обратно.

Зеленский отметил, что мировое сообщество усилило свои санкции в отношении России. И призвал продолжать вводить еще более жесткие меры, чтобы остановить действия российской стороны.

Украинский лидер напомнил, что его стране требуется еще больше оружия, чтобы противостоять в бою. Он также выразил благодарность государствам, которые выступили "за" приостановку членства России в Совете ООН по правам человека.

Зеленский отметил, что диппредставительства некоторых стран постепенно возвращаются в Киев.

"Вчера вернулось посольство Турции. Сегодня вернулся посол Литвы, еще раньше возобновило работу в Киеве посольство Словении. Я искренне благодарен друзьям Украины, которые поддерживают нас так, как нам необходимо сейчас, на символическом и дипломатических уровнях. Это смелость", - сказал Зеленский.

Он призвал другие страны проявить смелость и вернуться в Украину, чтобы продолжить там работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964193-eto-smelost-zelenskiy-prizval-zarubezhnyh-diplomatov-vernutsya-v-ukrainu/