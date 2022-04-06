Евросоюз планирует ввести санкции против дочерей Путина

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Евросоюз обсуждает возможное введение санкций против дочерей Путина из-за событий в украинском городе Буча, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Соединенные Штаты хотят ввести санкции против дочерей Путина - Катерины Тихоновой и Марии Путиной. Ожидается, что меры будут объявлены на этой неделе.

Теперь же стало известно, что такие же санкции хотят ввести страны Евросоюза.

Помимо дочерей российского президента там будут числиться десятки имен политических деятелей России, олигархов и других.

Неясно, имеют ли Катерина и Мария активы в других странах. Поскольку их жизнь окутана тайной и Кремль никогда не публиковал их взрослые фотографии.

В 2015 году Путин заявил, что обе женщины окончили российские университеты и говорят на нескольких языках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963687-evrosoyuz-planiruet-vvesti-sanktsii-protiv-docherey-putina/