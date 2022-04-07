Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что эпоха взаимодействия с Россией закончилась

Лиз Трасс. Кадр из видео: YouTube/The Guardian

Во время встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что "эпоха взаимодействия с Россией подошла к концу", передает CNN.

"Основополагающий акт Россия-НАТО мертв, и пришло время отказаться от устаревшего подхода к обращению с Россией", - сказала Трасс.

Согласно закону, который был подписан в 1997 году, альянс и Россия "не считают друг друга противниками".

"Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, защите и сдерживании", - сказала глава британского МИД.

Она также призвала ужесточить санкции в отношении России, действуя "быстро и решительно".

Ранее британский премьер Борис Джонсон выпустил обращение к россиянам в связи с событиями в Буче.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963911-glava-mid-britanii-liz-trass-zayavila-chto-epoha-vzaimodeystviya-s-rossiey-zakonchilas/