Белый дом подтвердил, что США не будут отправлять свои войска в Украину

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Пресс-секретарь Белого дома Джек Псаки в очередной раз подтвердила, что Соединенные Штаты не собираются отправлять свои войска в Украину. Сообщение с пресс-брифинга появилось на сайте.

"Он не собирается посылать войска на землю или вести войну между силами США против России", - ответила Псаки журналистам на соответсвующий вопрос.

Она также сообщила, что США выделят Украине еще дополнительных 100 миллионов долларов в качестве военной помощи.

Напомним, вскоре после начала войны в Украине американский президент заявил, что войска США не будут участвовать в этом конфликте.

В конце марта стало известно, что США ускорят производство ракетных комплексов Javelin и Stinger. Так как их запасы истощились из-за регулярных поставок вооружений в Украину.

Недавно Украина передала список необходимой военной помощи США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963881-belyy-dom-podtverdil-chto-ssha-ne-budut-otpravlyat-svoi-voyska-v-ukrainu/