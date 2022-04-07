Страны НАТО разошлись во мнении относительно дальнейших действий по Украине, сообщили СМИ

Иллюстративное фото: YouTube/NATO

Члены НАТО разошлись во мнениях относительно дальнейших действий в отношении России и военного конфликта на территории Украины, передает The New York Times.

Страны-члены НАТО согласны друг с другом лишь в одном - война в Украине еще затянется, возможно, надолго. И путь к победе украинцев, скорее всего, будет изнурительным.

Государства Центральной Европы, включая Польшу, Эстонию и Литву, рассматривают кардинальные и жесткие меры в отношении России. В частности, полный разрыв отношений с Москвой. Они опасаются, что любое послабление может обернуться угрозой безопасности для всего европейского региона.

С другой стороны Франция, Германия и Турция больше склонны к тому, чтобы поддерживать диалог с Путиным, несмотря на заявления о совершении им военных преступлений.

Одновременно с этим в НАТО отмечают, что Россия не собирается каким-либо образом заканчивать эту войну.

Две трети членов альянса тем временем уже предоставили Украине свое оружие.

4 апреля премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал французского лидера Эммануэля Макрона за частые переговоры последнего с Путиным. В интервью с TF1 Макрон назвал эти заявления "скандальными" и "необоснованными", заявив, что Моравецкий вмешивается в президентские выборы Франции.

"Его высказывания необоснованны и скандальны, но они меня не удивляют. Он вмешивается во французскую политическую кампанию <…> Я полностью предполагаю, что постоянно от имени Франции обращался к президенту России, чтобы избежать войны и построить новую архитектуру мира", - сказал Макрон.

Он добавил, что поддерживает Украину и санкции против России.

Страны, входящие в НАТО, - Албания, США, Бельгия, Болгария, Эстония, Испания, Голландия, Хорватия, Исландия, Италия, Канада, Греция, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Румыния, Германия, Cеверная Mакедония, Словакия, Словения, Великобритания, Дания, Чехия, Турция, Венгрия, Черногория.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963874-strany-nato-razoshlis-vo-mnenii-otnositelno-dalneyshih-deystviy-po-ukraine-soobschili-smi/