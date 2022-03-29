Пентагон ускорит производство ракетных комплексов Javelin и зенитных систем Stinger

Пентагон. Фото: pixabay.com

Пентагон ускорит производство Javelin и Stinger. Запасы этих ракет у США истощились, так как страна продолжает направлять их в Украину еще с начала войны, передает CNN.

К 7 марта Соединенные Штаты и другие члены НАТО направили в Украину 17 тысяч противотанковых ракет и две тысячи зенитных ракет. С тех пор это число увеличилось. Но официального подтверждения пока не было.

В середине марта США объявили о выделении Украине помощи в размере 800 млн долларов, которые включали в себя 800 дополнительных зенитных систем Stinger и две тысячи противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Изготовление серийной партии ракет Stinger занимает от 18 до 24 месяцев в зависимости от размера партии.

Ранее стало известно, что численность американской армии сократится впервые за 20 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962633-pentagon-uskorit-proizvodstvo-raketnyh-kompleksov-javelin-i-zenitnyh-sistem-stinger/